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Кронштейны для спутниковых антенн

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  • Кронштейн 0,9 г-образный угловой
    Кронштейн 0,9 г-образный угловой
    Основание: 170х170х2мм х 2шт Вылет от стены: труба диаметром 38мм, длина 500мм Носик: труба диаметром 38мм, длина 200мм Косынки: 4шт Крепежные отверстия: 4шт х 12мм Вес: 2кг Покрытие..
    1041.00 р.
  • Кронштейн 0,9 г-образный угловой односторонний
    Кронштейн 0,9 г-образный угловой односторонний
    Основание: 170х170х2мм  Вылет от стены: труба диаметром 38мм, длина 500мм Носик: труба диаметром 38мм, длина 200мм Косынки: 3шт. Крепежные отверстия: 4шт. х 12мм Вес: 1,8кг Покр..
    946.00 р.
  • Кронштейн 0.8 гнутый поворотный
    Кронштейн 0.8 гнутый поворотный
    Основание 150х150х2мм Вылет от стены труба d32мм, длина 600мм Носик труба d32мм, длина 280мм Зажим труба 38х120мм ..
    977.00 р.
  • Кронштейн эфирный телескоп (40*50) 70/130
    Кронштейн эфирный телескоп (40*50) 70/130
    Основание: 200х200х2мм Вылет от стены:    профиль 50х50мм/40х40мм, длина 700-1300мм Носик: труба диаметр 45мм, длина 200мм Косынки: 4шт Крепежные отверстия: 6шт х 12мм Покрытие: ..
    2409.00 р.
  • Кронштейн эфирный телескоп (40*50) 70/130 с распорками
    Кронштейн эфирный телескоп (40*50) 70/130 с распорками
    Основание: 200х200х2мм Вылет от стены: профиль 50х50мм/40х40мм, длина 700-1300мм Носик: труба диаметр 45ммх1.5мм, длина 200мм Косынки: 4шт Крепежные отверстия: 6шт х 12мм Покрытие: порошко..
    3165.00 р.
  • Кронштейн Г-образный 50/90 телескоп
    Кронштейн Г-образный 50/90 телескоп
    Основание :170х170х2мм Вылет от стены: труба диаметром 45мм, труба диаметром 38мм  длина 50 - 90см Носик: труба диаметром 38мм, длина 200мм Косынки:  4шт Крепежные отверстия: 4..
    1123.00 р.
  • Кронштейн 0.55 гнутый (без косынок)
    Кронштейн 0.55 гнутый (без косынок)
    Основание: 130х130х2мм Вылет от стены: труба диаметром 32мм, длина 32мм Носик: труба диаметром 32мм, длина 19мм Косынки: нет Крепежные отверстия: 4шт. х 12мм Вес: 0,8кг Покрытие: пор..
    352.00 р.
  • Кронштейн 0.6 гнутый (2 косынки)
    Кронштейн 0.6 гнутый (2 косынки)
    Основание: 150х150х2мм Вылет от стены: труба диаметром 32мм, длина 340мм Носик: труба диаметром 32мм, длина 210мм Косынки: 2шт. Крепежные отверстия: 4шт.х12мм Вес: 1кг Покрытие: поро..
    400.00 р.
  • Кронштейн 0.8 гнутый
    Кронштейн 0.8 гнутый
    Основание: 150х150х2мм Вылет от стены: труба диаметром 32мм, длина 420мм Носик: труба диаметром 32мм, длина 280мм Косынки: 4шт. Крепежные отверстия: 4шт.х12мм Вес: 1.35кг Покрытие: п..
    558.00 р.
  • Кронштейн 0.9 г-образный
    Кронштейн 0.9 г-образный
    Основание 170х170х2мм Вылет от стены труба d38мм, длина 500мм Носик труба d38мм, длина 200мм Косынки 4шт К..
    754.00 р.
  • Кронштейн 0.9 г-образный 450*450
    Кронштейн 0.9 г-образный 450*450
    Основание: 170х170х2мм Вылет от стены: труба диаметром 38мм, длина 450мм Носик: труба диаметром 38мм, длина 450мм Косынки: 4шт. Крепежные отверстия: 4шт.х12мм Вес: 2.1кг Покрытие: по..
    1015.00 р.
  • Кронштейн 25см г-обр, труба 40*40
    Кронштейн 25см г-обр, труба 40*40
    Основание 200х200х2,5мм Вылет от стены профиль 40х40х250мм Носик труба d45мм, длина 200мм Косынки 4шт Креп..
    754.00 р.
  • Кронштейн 50см г-обр, труба 40*40
    Кронштейн 50см г-обр, труба 40*40
    Основание: 200х200х2.5мм Вылет от стены: профиль 40х40х500мм Носик: труба диаметром 45мм, длина 200мм Косынки: 4шт. Крепежные отверстия: 6шт.х12мм Вес: 2.6кг Покрытие: порошковая кра..
    895.00 р.
  • Кронштейн 75см г-обр, труба 30*30
    Кронштейн 75см г-обр, труба 30*30
    Основание 200х200х2,5мм Вылет от стены профиль 30х30х750мм Носик труба d45мм, длина 200мм Косынки 4шт Креп..
    839.00 р.
  • Кронштейн 75см г-обр, труба 40*40
    Кронштейн 75см г-обр, труба 40*40
    Основание 200х200х2,5мм Вылет от стены профиль 40х40х750мм Носик труба d45мм, длина 200мм Косынки 4шт Креп..
    1047.00 р.
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