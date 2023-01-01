Кронштейны для спутниковых антенн
списоксетка
Показать:
Сортировка:
-
Основание: 170х170х2мм х 2шт Вылет от стены: труба диаметром 38мм, длина 500мм Носик: труба диаметром 38мм, длина 200мм Косынки: 4шт Крепежные отверстия: 4шт х 12мм Вес: 2кг Покрытие..1041.00 р.
-
Основание: 170х170х2мм Вылет от стены: труба диаметром 38мм, длина 500мм Носик: труба диаметром 38мм, длина 200мм Косынки: 3шт. Крепежные отверстия: 4шт. х 12мм Вес: 1,8кг Покр..946.00 р.
-
Основание 150х150х2мм Вылет от стены труба d32мм, длина 600мм Носик труба d32мм, длина 280мм Зажим труба 38х120мм ..977.00 р.
-
Основание: 200х200х2мм Вылет от стены: профиль 50х50мм/40х40мм, длина 700-1300мм Носик: труба диаметр 45мм, длина 200мм Косынки: 4шт Крепежные отверстия: 6шт х 12мм Покрытие: ..2409.00 р.
-
Основание: 200х200х2мм Вылет от стены: профиль 50х50мм/40х40мм, длина 700-1300мм Носик: труба диаметр 45ммх1.5мм, длина 200мм Косынки: 4шт Крепежные отверстия: 6шт х 12мм Покрытие: порошко..3165.00 р.
-
Основание :170х170х2мм Вылет от стены: труба диаметром 45мм, труба диаметром 38мм длина 50 - 90см Носик: труба диаметром 38мм, длина 200мм Косынки: 4шт Крепежные отверстия: 4..1123.00 р.
-
Основание: 130х130х2мм Вылет от стены: труба диаметром 32мм, длина 32мм Носик: труба диаметром 32мм, длина 19мм Косынки: нет Крепежные отверстия: 4шт. х 12мм Вес: 0,8кг Покрытие: пор..352.00 р.
-
Основание: 150х150х2мм Вылет от стены: труба диаметром 32мм, длина 340мм Носик: труба диаметром 32мм, длина 210мм Косынки: 2шт. Крепежные отверстия: 4шт.х12мм Вес: 1кг Покрытие: поро..400.00 р.
-
Основание: 150х150х2мм Вылет от стены: труба диаметром 32мм, длина 420мм Носик: труба диаметром 32мм, длина 280мм Косынки: 4шт. Крепежные отверстия: 4шт.х12мм Вес: 1.35кг Покрытие: п..558.00 р.
-
Основание 170х170х2мм Вылет от стены труба d38мм, длина 500мм Носик труба d38мм, длина 200мм Косынки 4шт К..754.00 р.
-
Основание: 170х170х2мм Вылет от стены: труба диаметром 38мм, длина 450мм Носик: труба диаметром 38мм, длина 450мм Косынки: 4шт. Крепежные отверстия: 4шт.х12мм Вес: 2.1кг Покрытие: по..1015.00 р.
-
Основание 200х200х2,5мм Вылет от стены профиль 40х40х250мм Носик труба d45мм, длина 200мм Косынки 4шт Креп..754.00 р.
-
Основание: 200х200х2.5мм Вылет от стены: профиль 40х40х500мм Носик: труба диаметром 45мм, длина 200мм Косынки: 4шт. Крепежные отверстия: 6шт.х12мм Вес: 2.6кг Покрытие: порошковая кра..895.00 р.
-
Основание 200х200х2,5мм Вылет от стены профиль 30х30х750мм Носик труба d45мм, длина 200мм Косынки 4шт Креп..839.00 р.
-
Основание 200х200х2,5мм Вылет от стены профиль 40х40х750мм Носик труба d45мм, длина 200мм Косынки 4шт Креп..1047.00 р.
Мы в сети